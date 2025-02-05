Ерохин о Луисе Энрике в «Зените»: «Встретили хорошо. Мы все помогаем, чтобы он быстрее освоился. Португалоговорящие ребята с ним ближе общаются»

Александр Ерохин высказался о новичке «Зенита» Луисе Энрике Андре.

– У вас классное пополнение в лице Луиса Энрике. Как его встретили в команде?

– Встретили хорошо, думаю, что он еще осваивается. У нас много португалоговорящих ребят, которые с ним ближе общаются.

Мы все помогаем, чтобы он быстрее освоился, увереннее себя чувствовал, брал игру на себя и уже демонстрировал то, что от него ждут, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга после победы над ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ .