Ерохин о Луисе Энрике в «Зените»: «Встретили хорошо. Мы все помогаем, чтобы он быстрее освоился. Португалоговорящие ребята с ним ближе общаются»
Александр Ерохин высказался о новичке «Зенита» Луисе Энрике Андре.
– У вас классное пополнение в лице Луиса Энрике. Как его встретили в команде?
– Встретили хорошо, думаю, что он еще осваивается. У нас много португалоговорящих ребят, которые с ним ближе общаются.
Мы все помогаем, чтобы он быстрее освоился, увереннее себя чувствовал, брал игру на себя и уже демонстрировал то, что от него ждут, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга после победы над ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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