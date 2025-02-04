Семак о победе над ЦСКА: «Хороший спарринг. У «Зенита» не все получается, главное, все живы, нет повреждений. Смотрим, кто и как двигается, взаимодействует»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры с ЦСКА.

Сегодня петербургский клуб одержал победу в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ в серии пенальти (4:1, основное время – 2:2).

– Сергей Богданович, пожалуйста, поделитесь первыми эмоциями и впечатлениями после матча против ЦСКА.

– Хорошая игра. Что касается качества, то у нас не все получается, и состояние, конечно, далеко не оптимальное. Но в целом хороший спарринг. Главное, что все живы, здоровы, никаких повреждений нет.

На данном этапе это самое важное. Та работа, которая была запланирована для игроков – все сыграли столько, сколько мы хотели. Будем готовиться дальше.

– Сегодня Лусиано вышел на позиции центрфорварда. Скажите, с учетом изменений в составе во второй части сезона вы планируете также видеть его в этой роли или сегодня это была вынужденная мера?

– Посмотрим. Сегодня не была вынужденная мера – его как раз и поставили на эту позицию, чтобы посмотреть. У нас и Матео пропустил какое-то время – небольшое повреждение было, поэтому посмотрели на Лусиано.

Мы смотрим разных игроков на разных позициях: кто и как двигается, взаимодействует. Поэтому вот так вышло в этом матче – проба. Но для него эта позиция привычная абсолютно, никаких проблем нет. На мой взгляд, он играет на ней достаточно хорошо.

– Луис Энрике провел на поле более 60 минут. Какие у вас впечатления от его игры?

– Думаю, хорошие. Конечно, он совсем немного тренируется с командой – буквально три дня потренировался в Катаре, два дня здесь. Конечно, пять дней – это недостаточно.

Он потихонечку набирает форму, но видно, что хорошо понимает позицию. У него хорошие качества, хорошая скорость. Скоро он будет свежее, быстрее и думаю, он поможет нашей команде.

– Ванья Дркушич вышел в начале второго тайма. Какие впечатления от его игры?

– Ванья как раз в тонусе, но мы должны сами посмотреть, насколько хорошо он адаптируется. Сегодня он вышел и на мой взгляд сыграл очень уверенно. Он с хорошей передачей, достаточно агрессивный.

Это тоже для нас хорошая конкуренция в этой позиции. Учитывая то, что у нас есть определенные проблемы на сегодняшний день с правым защитником, конечно, разные опции мы должны рассматривать, – сказал Семак .