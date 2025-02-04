Алип о Соболеве: «Молодец – дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет. Главное – голы, он справляется»
Сегодня форвард «Зенита» сравнял счет на 90-й минуте матча с ЦСКА в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Петербуржцы одержали победу в серии пенальти (4:1, основное время – 2:2). Всего на счету Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах этой зимой.
«ЦСКА – очень хорошая команда, с ними всегда трудно играть. Слава богу, что в конце дожали, а пенальти – это лотерея. Повезло нам. Это два очка, впереди «Ростов», и надо выигрывать. Дальше – больше!
Результативность Соболева? Молодец – дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет. Но для нападающего самое главное – голы. Он справляется!» – сказал защитник «Зенита».
В этом сезоне Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака», провел 11 игр в Мир РПЛ и ни разу не забил. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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