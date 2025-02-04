Боков о фоле Тормены: «Попал он неприятно, прямой ногой влетел в берцовую кость. Слава богу, я отделался легким испугом»

Денис Боков прокомментировал свое состояние после фола Витора Тормены на нем.

«Краснодар » обыграл «Динамо » со счетом 1:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.

На 55-й минуте защитник «быков» Витор Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова . После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.

– Попал он неприятно, конечно. В целом, слава богу, все в порядке. Все обошлось.

– Вы испытывали болевые ощущения?

– Неприятно, конечно. Прямой ногой влетел в берцовую кость. Слава богу, я отделался легким испугом, – сказал Боков.