Боков о фоле Тормены: «Попал он неприятно, прямой ногой влетел в берцовую кость. Слава богу, я отделался легким испугом»
Денис Боков прокомментировал свое состояние после фола Витора Тормены на нем.
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ.
На 55-й минуте защитник «быков» Витор Тормена прямой ногой ударил сбоку в голень нападающего бело-голубых Дениса Бокова. После этого между игроками команд произошла потасовка, бразилец получил прямую красную карточку.
– Попал он неприятно, конечно. В целом, слава богу, все в порядке. Все обошлось.
– Вы испытывали болевые ощущения?
– Неприятно, конечно. Прямой ногой влетел в берцовую кость. Слава богу, я отделался легким испугом, – сказал Боков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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