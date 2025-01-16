«Аль-Иттифак» Джеррарда собирается подписать Салаха бесплатно летом. Вингер «Ливерпуля» интересен нескольким саудовским клубам (CaughtOffside)

«Аль-Иттифак» планирует подписать Мохамеда Салаха летом.

Как сообщает CaughtOffside, саудовский клуб, главным тренером которого является Стивен Джеррард , собирается подписать 32-летнего вингера «Ливерпуля ». «Аль-Иттифак » рассчитывает получить Салаха в качестве свободного агента.

Также сообщается, что интерес к египтянину проявляют и другие саудовские клубы – «Аль-Иттихад» и «Аль-Хилаль».

Напомним, контракт Мохамеда с клубом АПЛ рассчитан до конца сезона. В этом сезоне египтянин провел 20 матчей, забил 18 голов и отдал 13 ассистов. Подробная статистика Салаха доступна по ссылке .

С Салахом общается «Аль-Хилаль». Конкретных предложений пока не поступало (L’Équipe)