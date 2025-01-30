Джеррард покинул «Аль-Иттифак». Клуб идет 12-м в чемпионате Саудовской Аравии

Стивен Джеррард покинул «Аль-Иттифак».

Клуб из Саудовской Аравии объявил о расторжении контракта с главным тренером по соглашению сторон. Сообщалось , что Джеррард решил уйти в отставку по личным причинам.

Джеррард возглавил «Аль-Иттифак » в июле 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» занимает 12-е место в таблице, набрав 19 очков после 17 туров.