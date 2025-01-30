Джеррард покинул «Аль-Иттифак». Клуб идет 12-м в чемпионате Саудовской Аравии
Стивен Джеррард покинул «Аль-Иттифак».
Клуб из Саудовской Аравии объявил о расторжении контракта с главным тренером по соглашению сторон. Сообщалось, что Джеррард решил уйти в отставку по личным причинам.
Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» в июле 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» занимает 12-е место в таблице, набрав 19 очков после 17 туров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Аль-Иттифака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем