Джеррард покинет «Аль-Иттифак» по личным причинам. Клуб идет 12-м в чемпионате Саудовской Аравии
Стивен Джеррард покинет «Аль-Иттифак».
Английский специалист попросил «Аль-Иттифак» отпустить его с поста главного тренера по личным причинам, сообщает журналист Бен Джейкобс. Ожидается, что Джеррард уйдет из клуба в ближайшее время.
Клуб с уважением отнесся к его решению. Отмечается, что Джеррард может продолжить сотрудничество с Саудовской Аравией – он готов занять пост, который позволит ему участвовать в развитии местного футбола.
«Аль-Иттифак» занимает 12-е место в таблице текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии, набрав 19 очков после 17 туров. Англичанин возглавляет команду с июля 2023 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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