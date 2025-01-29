Джеррард покинет «Аль-Иттифак» по личным причинам. Клуб идет 12-м в чемпионате Саудовской Аравии

Стивен Джеррард покинет «Аль-Иттифак».

Английский специалист попросил «Аль-Иттифак» отпустить его с поста главного тренера по личным причинам, сообщает журналист Бен Джейкобс. Ожидается, что Джеррард уйдет из клуба в ближайшее время.

Клуб с уважением отнесся к его решению. Отмечается, что Джеррард может продолжить сотрудничество с Саудовской Аравией – он готов занять пост, который позволит ему участвовать в развитии местного футбола.

«Аль-Иттифак » занимает 12-е место в таблице текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии, набрав 19 очков после 17 туров. Англичанин возглавляет команду с июля 2023 года.