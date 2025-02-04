Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
«Я очень хорошо осознаю это. Особенно в плане физического восстановления. Это крайне важно – это моя философия. Я изменил взгляды многих футболистов.
В своей карьере я работал со многими тренерами и имею собственное представление о футболе с максимальными требованиями. Сейчас идут споры о количестве матчей, и это действительно сложно. В Саудовской Аравии я играю больше, чем в Европе.
Конечно, во всем в жизни есть фактор удачи, но удачу нужно искать. Решение – меньше тренироваться, но сосредоточиться на конкретных тренировках. Я уже не могу восстанавливаться как 20-летний», – сказал нападающий «Аль-Насра».
Роналду о критике: «Люди мне завидуют, они меня не знают. На меня это не влияет. С возрастом становишься спокойнее и перестаешь придавать этому значение»
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