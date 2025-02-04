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Роналду о критике: «Люди мне завидуют, они меня не знают. На меня это не влияет. С возрастом становишься спокойнее и перестаешь придавать этому значение»

Криштиану Роналду считает, что его критикуют из зависти.

«Как мнение журналиста изменит мою жизнь? С возрастом становишься более спокойным и перестаешь придавать значение таким людям, потому что это не стоит внимания.

На меня это не влияет. Они меня не знают, они мне завидуют. Мое положение всегда вызывает много зависти, и у меня есть еще больше аспектов, которые усиливают это чувство. Так будет всегда.

Мне важно жить ради тех, кто меня любит – фанатов, семьи», – сказал нападающий «Аль-Насра» в интервью Эду Агирре. 

Роналду считает себя самым совершенным футболистом в истории: «Я делаю все. Вам могут больше нравиться Месси, Пеле или Марадона – я понимаю это и уважаю. Это дело вкуса»

Роналду о стадионе «Барсы»: «Меня не волновали оскорбления, я думал только о том, как забить, чтобы заткнуть этих людей. Мне больше нравилось забивать на «Камп Ноу», чем на «Бернабеу»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoАль-Наср Эр-Рияд
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