Александр Мостовой: «Не Модрич, а Роналду должен был получить «Золотой мяч» в 2018 году. В том сезоне Криштиану забил 50 голов, а Лука – три. Но выбрали почему-то хорвата»
Ранее Криштиану Роналду заявил, что «Золотой мяч» по итогам 2024 года должен был получить Винисиус: «Я испытал это чувство дважды. Это заставляет чувствовать себя беспомощным».
«Золотой мяч» есть «Золотой мяч». Он всегда был, есть и будет. Другое дело, что было несколько случаев, когда награду вручали несправедливо. Я сразу сказал, что Винисиус заслуживает «Золотой мяч». И сейчас Криштиану говорит тоже самое. Видимо в УЕФА есть какие-то закулисные игры, потому что бразилец должен был выиграть награду.
У португальца тоже был такой случай. Ведь не Модрич, а Роналду должен был получить «Золотой мяч» в 2018 году. Однозначно. В том сезоне Криштиану забил 50 голов, а Лука – три. Но выбрали почему-то хорвата», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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