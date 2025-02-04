«Спартак», «Рубин» и «Пари НН» интересуются 21-летним гвинейским вингером «Зири» Сума (Africafoot)
Ряд клубов Мир РПЛ следят за Салифу Сума.
По информации Africafoot, «Спартак» проявляет серьезный интерес к 21-летнему вингеру азербайджанской «Зири», рассматривая его в качестве усиления атакующей линии. Московский клуб намерен восполнить уход Шамара Николсона, с которым недавно был расторгнут контракт.
«Рубин» и «Пари НН» также следят за гвинейцем. Кроме того, заинтересованность проявляют «Динамо» Киев и «ЛНЗ» Черкассы.
Агент игрока Самия Рахмани в настоящее время ведет переговоры с несколькими клубами.
«Зиря» приобрела Салифу Сума у «Гавра» в 2023 году. В этом сезоне чемпионата Азербайджана он забил 6 голов в 19 матчах. Его контракт рассчитан до 2027 года. По данным Transfermarkt, Сума оценивается в 850 000 евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Africafoot
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