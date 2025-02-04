Рэшфорд о переходе в «Астон Виллу»: «Клуб на хорошей позиции в АПЛ, амбициозный тренер. Выбрал команду, которой подойдет мой футбол и которая поможет мне заново раскрыться»

Маркус Рэшфорд высказался относительно перехода в «Астон Виллу».

«Это клуб, который находится в хорошей позиции в АПЛ , и они стремятся подняться выше.

Команда все еще в Лиге чемпионов. Здесь хороший, амбициозный тренер и большие таланты в команде.

Я выбрал клуб, которому, как мне кажется, подойдет мой стиль футбола, которому я могу помочь и [которая поможет] мне заново раскрыться и улучшиться как игроку.

Хочу максимально эффективно использовать свое время в клубе, и единственный способ сделать это – использовать свои качества и навыки, чтобы помочь команде», – сказал Маркус Рэшфорд , перешедший в клуб из «Манчестер Юнайтед ».