Рэшфорд о переходе в «Астон Виллу»: «Клуб на хорошей позиции в АПЛ, амбициозный тренер. Выбрал команду, которой подойдет мой футбол и которая поможет мне заново раскрыться»
Маркус Рэшфорд высказался относительно перехода в «Астон Виллу».
«Это клуб, который находится в хорошей позиции в АПЛ, и они стремятся подняться выше.
Команда все еще в Лиге чемпионов. Здесь хороший, амбициозный тренер и большие таланты в команде.
Я выбрал клуб, которому, как мне кажется, подойдет мой стиль футбола, которому я могу помочь и [которая поможет] мне заново раскрыться и улучшиться как игроку.
Хочу максимально эффективно использовать свое время в клубе, и единственный способ сделать это – использовать свои качества и навыки, чтобы помочь команде», – сказал Маркус Рэшфорд, перешедший в клуб из «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
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