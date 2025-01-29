Аморим о том, что Рэшфорд вне заявки в 7-й раз подряд: «С Маркусом «МЮ» сильнее, но я не изменю свою позицию до подходящего момента. Нам нужно установить стандарты, ничего личного»

Рубен Аморим пояснил свои слова о Маркусе Рэшфорде.

Говоря о том, что форвард не включен в заявку на очередной матч, главный тренер «Манчестер Юнайтед» в воскресенье заявил : «Скорее возьму тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день».

Сегодня Аморим вновь коснулся этой темы, отвечая на вопрос о том, что 27-летний англичанин не сыграет с ФКСБ в Лиге Европы.

«Мои слова были о том, что я не стал бы брать в состав никого, кто не показывает максимум. Я не говорил, что это касается только Маркуса Рэшфорда.

С ним мы сильнее, это очевидно. Но до подходящего момента я свою позицию не поменяю.

Если Маркус изменится, мы с радостью будем с ним работать. Но нам нужно установить стандарты. Ничего личного», – сказал тренер.