Аморим о том, что Рэшфорд вне заявки в 7-й раз подряд: «С Маркусом «МЮ» сильнее, но я не изменю свою позицию до подходящего момента. Нам нужно установить стандарты, ничего личного»
Рубен Аморим пояснил свои слова о Маркусе Рэшфорде.
Говоря о том, что форвард не включен в заявку на очередной матч, главный тренер «Манчестер Юнайтед» в воскресенье заявил: «Скорее возьму тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день».
Сегодня Аморим вновь коснулся этой темы, отвечая на вопрос о том, что 27-летний англичанин не сыграет с ФКСБ в Лиге Европы.
«Мои слова были о том, что я не стал бы брать в состав никого, кто не показывает максимум. Я не говорил, что это касается только Маркуса Рэшфорда.
С ним мы сильнее, это очевидно. Но до подходящего момента я свою позицию не поменяю.
Если Маркус изменится, мы с радостью будем с ним работать. Но нам нужно установить стандарты. Ничего личного», – сказал тренер.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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