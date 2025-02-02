«Помазун играет гораздо стабильнее, чем Максименко. Надежный вратарь, в «Урале» очень сильно стоял». Тарханов о голкиперах 

Александр Тарханов оценил вероятный переход Ильи Помазуна в «Спартак».

Сообщалось , что ЦСКА получит за вратаря 1,5 млн евро.

– Будут ли болельщики ЦСКА считать Помазуна предателем, если тот перейдет в «Спартак»?

– Да нет. Он не стоит на воротах в ЦСКА. Поэтому и ушел в «Спартак».

– Будет ли Помазун играть в «Спартаке» или сядет на скамейку?

– У них там Максименко основной вратарь. Помазун мне тоже нравится как вратарь. В «Урале» он очень сильно стоял. Посмотрим. Будет бороться за место в составе.

– В чем Помазун сильнее Максименко?

– Сколько я смотрел «Урал», могу сказать, что Илья гораздо стабильнее играет. Надежный вратарь, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.