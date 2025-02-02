  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Помазун играет гораздо стабильнее, чем Максименко. Надежный вратарь, в «Урале» очень сильно стоял». Тарханов о голкиперах 
35

«Помазун играет гораздо стабильнее, чем Максименко. Надежный вратарь, в «Урале» очень сильно стоял». Тарханов о голкиперах 

Александр Тарханов оценил вероятный переход Ильи Помазуна в «Спартак».

Сообщалось, что ЦСКА получит за вратаря 1,5 млн евро.

– Будут ли болельщики ЦСКА считать Помазуна предателем, если тот перейдет в «Спартак»?

– Да нет. Он не стоит на воротах в ЦСКА. Поэтому и ушел в «Спартак». 

– Будет ли Помазун играть в «Спартаке» или сядет на скамейку? 

– У них там Максименко основной вратарь. Помазун мне тоже нравится как вратарь. В «Урале» он очень сильно стоял. Посмотрим. Будет бороться за место в составе.

– В чем Помазун сильнее Максименко?

– Сколько я смотрел «Урал», могу сказать, что Илья гораздо стабильнее играет. Надежный вратарь, – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
logoИлья Помазун
logoПервая лига
logoАлександр Тарханов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoУрал
logoСпартак
logoАлександр Максименко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Помазун подпишет контракт со «Спартаком» на 2,5 года. Клуб закрыл сделку с ЦСКА («РБ Спорт»)
521 февраля, 18:47
Пономарев о Помазуне в «Спартаке»: «Будет как и в ЦСКА сидеть на скамейке. Максименко более сильный вратарь»
1831 января, 15:00
Кавазашвили о Помазуне в «Спартаке»: «Илья переходит из-за денег, кажется, осуждать его не имею права. Если он считает, что способен вытеснить Максименко, то честь ему и хвала»
1031 января, 12:14
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» купил Хименеса у «Фейеноорда» за 32 млн евро и бонусы. Контракт с форвардом – до 2029 года
через 1 минутуФото
Тель согласился перейти в «Тоттенхэм». Клуб АПЛ арендует вингера у «Баварии» без права выкупа
111 минут назад
Станислав Черчесов: «Не надо ассоциировать Промеса и «Спартак» – это бьет по имиджу»
811 минут назад
Эрмосо о веселье в автобусе после поцелуя Рубиалеса: «Видео отредактировано, мне показали мем с Касильясом и Карбонеро. Я могу смеяться, но испытывать гнев и разочарование внутри»
2715 минут назад
Пономарев о Промесе в «Спартаке»: «Разложит всю команду к чертовой матери. Он бездельник – придет только на заработки, чтобы заключить хороший контракт и свалить потом»
3544 минуты назад
Журналист Агирре: «Ауры Роналду нет ни у кого другого. Месси, Мбаппе, Винисиус, Холанд великолепны и круты, но Криштиану создает нечто совершенно иное»
1548 минут назад
«Спартак» закрывает трансфер Леви Гарсии за 20 млн плюс бонусы. Кахигао вел переговоры с Рибальтой без посредников (Иван Карпов)
116сегодня, 13:11Видео
Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никто не спросил, как я, RFEF не защищала меня. Мне угрожали смертью, за мной следили, камеры были круглосуточно. Пришлось уехать из Мадрида с семьей»
49сегодня, 13:10
Главного судью и ВАР матча «Эспаньол» – «Реал» временно отстранили от работы
25сегодня, 13:09
Нкунку не уйдет из «Челси» зимой. «МЮ и «Бавария» считают, что вингер стоит 40 млн фунтов, лондонцы хотели 65 млн
17сегодня, 12:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» арендует Окафора у «Милана» с правом выкупа за 25 млн евро. Трансфер Сен-Максимена из «Аль-Ахли» сорвался
3 минуты назад
«Вест Хэм» арендовал форварда «Брайтона» Фергюсона до конца сезона
4 минуты назадФото
Мостовой не поздравил Карпина с днем рождения: «Не писал и не звонил. Меня же тоже никто не поздравляет. Зачем мне это делать?»
812 минут назад
Гвардиола о 4 пропущенных голах «Ман Сити» от «Арсенала» во 2-м тайме: «Это может быть связано с хрупкостью команды – это происходило уже много раз»
126 минут назад
«Рома» покупает защитника «Твенте» Салах-Эддина за 8+2 млн евро
727 минут назад
Дюков о санкциях США: «Видимо, знают и помнят обо мне. На мою работу и на РФС это никак не повлияет»
637 минут назад
«Болонья» арендовала Калабрию у «Милана» до конца сезона. Давиде играл за «россонери» с 2015 года
542 минуты назад
Товарищеские матчи. «Крылья» играют с «Торпедо», «Ахмат» против тульского «Арсенала» 
47 минут назадLive
Канчельскис про «МЮ»: «Нефутбольные люди приехали в Англию зарабатывать деньги – американцы ничего не понимают, уничтожают клуб. Как можно было в середине сезона поменять тренера?»
1056 минут назад
«Наполи» хочет арендовать Окафора у «Милана» с правом выкупа. Трансфер зависит от сделки неаполитанцев по Сен-Максимену
259 минут назад
Рекомендуем