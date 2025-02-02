Помазун о переходе в «Спартак»: «Надеюсь, смогу не подвести великий клуб. Мечта у всех одна: чемпионство. Приложим все силы»

Илья Помазун прокомментировал переход в «Спартак».

– Расскажи, как прошли переговоры и что для тебя значит переход в «Спартак».

– Переговоры длились на протяжении трех недель, до этого были просто разговоры по поводу интереса. Когда узнал, что «Спартак» мной интересуется, это было большой честью для меня. Надеюсь, что смогу не подвести великий клуб.

– Твой отец играл за «Спартак» в 1993 году и стал чемпионом России. Смотрел его матчи?

– Конечно, в интернете много видео игр с его участием. Смотрел, как он выступал в Лиге чемпионов и в чемпионате России. И вообще – много расспрашивал отца о «Спартаке».

– Как он отреагировал, когда узнал, что у тебя есть возможность стать красно-белым?

– Мы ехали после совместной тренировки, и я сказал, что мной интересуется «Спартак». Папа очень обрадовался и сказал, что сто процентов надо принимать такое предложение. Потому что это большой клуб.

– О чем ты мечтаешь, оказавшись в «Спартаке»?

– Думаю, после первой половины сезона у всех игроков, руководства и болельщиков одна мечта: завоевать чемпионство. И мы приложим все силы, чтобы добиться этой цели! – сказал новичок «Спартака».