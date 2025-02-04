Козлов о старте в «Краснодаре»: «Точно не провал, я сыграл немало. Хочется больше, но пока все нормально. 30 минут в «Краснодаре» не хуже, чем 70-80 в команде из нижней части таблицы»

Данила Козлов оценил старт своей карьеры в «Краснодаре».

– Как описать твои полгода в «Краснодаре»? Нормальная адаптация? Провал, учитывая игру прошлой весной за «Балтику»?

– Точно не провал. Мне только исполнилось 20 лет, я сыграл немало в команде, которая лидирует в чемпионате. В конце первой части сезона я не сыграл в нескольких матчах, но до этого выходил почти всегда. Мне хочется играть больше, но пока все нормально. Очень сложно прийти в «Краснодар» в 19 лет и сразу стать игроком старта. Уверен, у меня будет еще много шансов, чтобы стать таким.

– В момент перехода ты понимал, что будет непросто?

– Да, понимал, что сразу не буду играть в основе, но это большой шаг вперед. 30 минут в «Краснодаре» не хуже, чем 70-80 минут в команде из нижней части таблицы.

– Почему?

– Я атакующий игрок – когда ты находишься в топ-команде, чаще встречаешься с мячом. В «Балтике» иногда было тяжело даже просто найти мяч, не говоря уже о том, чтобы что-то показать после того, как это все же удалось. Когда ты все время в атаке, за полчаса у тебя будет не меньше моментов, чем за весь матч в оборонительной команде.

Плюс класс партнеров. Я и так высоко оценивал игроков «Краснодара», но когда ты оказываешься рядом, например, с Кордобой , еще лучше понимаешь, как же он хорош. Джон так ставит корпус, что к мячу невозможно подобраться. Или Сперцян – смотрю, как он располагается между линиями. То, какие позиции он занимает, то, как он принимает мяч, – это то, к чему мне нужно стремиться. Эдик так разворачивает корпус, что почти всегда принимает мяч вперед – а это сразу ускоряет атаку, – сказал полузащитник «Краснодара» в интервью Спортсу’’.

«Аршавин говорил: «У тебя левая слабая». Отвечал: «Да у вас тоже телега была». Интервью Данилы Козлова о «Зените» и «Краснодаре»