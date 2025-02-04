Данила Козлов: «Аршавин говорил: «У тебя левая слабая». Я отвечал: «Да у вас тоже телега всегда была». Он посмеялся: «Я в играх левой забил в 10 раз больше, чем ты на тренировках»
– У нас с Аршавиным было очень своеобразное общение. Он всегда говорил, что я слабый, особо без подсказа. Когда ты слышишь это в первый раз, во второй, думаешь: «Да пускай говорит». Когда это происходит в десятый, уже отвечаешь: «Да не я слабый».
Радимов, например, больше вспоминал истории из своей карьеры. Ну и объяснял, что всегда нужно работать на сто процентов, а не как я, когда у меня не получилось заиграть в основе. Этот совет точно сработал: я пришел в себя в молодежке – и это позволило подойти к просмотру в «Балтике» в хорошем состоянии. Теперь нет ни дня, когда я тренируюсь не в полную.
– Как Аршавин реагировал на твои ответы?
– Абсолютно нормально. Например, он мне говорил: «У тебя левая слабая». Я отвечал: «Да у вас левая тоже телега всегда была». Он посмеялся: «Я в играх левой забил в десять раз больше, чем ты на тренировках». Такая реакция и позволяла мне отвечать. С Аршавиным всегда интересно, он очень большой футболист, поэтому к нему испытываю только уважение.
– В академии так Аршавину отвечали все?
– Наверное, только я. Но он мне и больше всего претензий предъявлял.
– Ты же не застал пиковые годы его игровой карьеры (Козлов родился в 2005-м)?
– Да. Единственное, что я видел вживую – как он себя по животу бил после гола в ворота «Динамо», ха-ха. Это же тоже многое о нем говорит: реакция на всякие шуточки и претензии.
В основном смотрел по нарезкам. Аршавин – точно один из моих любимейших игроков, – сказал полузащитник «Краснодара» в интервью Спортсу’’.
«Аршавин говорил: «У тебя левая слабая». Отвечал: «Да у вас тоже телега была». Интервью Данилы Козлова о «Зените» и «Краснодаре»
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