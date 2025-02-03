Дюков о санкциях США: «Видимо, знают и помнят обо мне. На мою работу и на РФС это никак не повлияет»
Александр Дюков заявил, что санкции не повлияют на его работу в РФС.
Вчера Дюков был единогласно переизбран президентом РФС.
– Вы попали под санкции США. Что для вас это означает применительно к бизнесу и футбольной деятельности?
– Это не стало сюрпризом. На мою работу и на работу РФС это никак не повлияет.
– Понимаете, почему наложены санкции и почему недружественная нам страна вас таким образом отметила?
– Видимо, знают и помнят обо мне, – сказал Дюков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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