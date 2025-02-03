Дюков о санкциях США: «Видимо, знают и помнят обо мне. На мою работу и на РФС это никак не повлияет»

Александр Дюков заявил, что санкции не повлияют на его работу в РФС.

Вчера Дюков был единогласно переизбран президентом РФС.

– Вы попали под санкции США. Что для вас это означает применительно к бизнесу и футбольной деятельности?

– Это не стало сюрпризом. На мою работу и на работу РФС это никак не повлияет.

– Понимаете, почему наложены санкции и почему недружественная нам страна вас таким образом отметила?

– Видимо, знают и помнят обо мне, – сказал Дюков.