Адвокат Бушманов о санкциях США против Дюкова: «Последняя гадкая проделка администрации Байдена. Не исключаю, что при Трампе ряд санкций могут снять»
Адвокат отреагировал на включение Александра Дюкова в санкционные списки США.
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении председателя правления «Газпром нефти» и президента РФС.
«Существенно на работу главы РФС это повлиять не должно. Единственное – может быть ограничение по поездкам в определенные западные страны.
Не исключаю, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа ряд санкций, в том числе против Александра Дюкова, могут снять.
Я знаю только один прецедент, когда в судебных органах США удалось отменить санкции, и то там был найдем компромиссный вариант. Поэтому не вижу особой необходимости обращаться в американские суды.
Это внеправовое решение, такая последняя гадкая проделка администрации Байдена перед уходом. Речь о политике, а она со временем меняется», – сказал адвокат Игорь Бушманов.
Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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