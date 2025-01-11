Адвокат Бушманов о санкциях США против Дюкова: «Последняя гадкая проделка администрации Байдена. Не исключаю, что при Трампе ряд санкций могут снять»

Адвокат отреагировал на включение Александра Дюкова в санкционные списки США.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении председателя правления «Газпром нефти» и президента РФС .

«Существенно на работу главы РФС это повлиять не должно. Единственное – может быть ограничение по поездкам в определенные западные страны.

Не исключаю, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа ряд санкций, в том числе против Александра Дюкова , могут снять.

Я знаю только один прецедент, когда в судебных органах США удалось отменить санкции, и то там был найдем компромиссный вариант. Поэтому не вижу особой необходимости обращаться в американские суды.

Это внеправовое решение, такая последняя гадкая проделка администрации Байдена перед уходом. Речь о политике, а она со временем меняется», – сказал адвокат Игорь Бушманов.