  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Адвокат Бушманов о санкциях США против Дюкова: «Последняя гадкая проделка администрации Байдена. Не исключаю, что при Трампе ряд санкций могут снять»
18

Адвокат Бушманов о санкциях США против Дюкова: «Последняя гадкая проделка администрации Байдена. Не исключаю, что при Трампе ряд санкций могут снять»

Адвокат отреагировал на включение Александра Дюкова в санкционные списки США.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении председателя правления «Газпром нефти» и президента РФС.

«Существенно на работу главы РФС это повлиять не должно. Единственное – может быть ограничение по поездкам в определенные западные страны.

Не исключаю, что после прихода в Белый дом Дональда Трампа ряд санкций, в том числе против Александра Дюкова, могут снять.

Я знаю только один прецедент, когда в судебных органах США удалось отменить санкции, и то там был найдем компромиссный вариант. Поэтому не вижу особой необходимости обращаться в американские суды.

Это внеправовое решение, такая последняя гадкая проделка администрации Байдена перед уходом. Речь о политике, а она со временем меняется», – сказал адвокат Игорь Бушманов.

Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАлександр Дюков
logoРФС
Джо Байден
logoДональд Трамп
logoпремьер-лига Россия
Политика
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
США ввели санкции против главы РФС Дюкова
131вчера, 15:38
Борис Ротенберг о Дюкове: «Поддерживаю его работу на посту президента РФС. В данных условиях все грамотно и здорово сделано. Он относится к футболу с пониманием и любовью»
137 января, 14:55
РФС рекомендует клубам проводить сборы в России, заявил Дюков: «Проблема – климат. Планируем построить тренировочный центр на черноморском побережье»
916 января, 10:31
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Англии. 3-й раунд. «Ливерпуль» принимает «Аккрингтон», «Челси» сыграет с «Моркэмом», «Ман Сити» против «Солфорд Сити»
2111 минут назадLive
Президент «Севильи» о разрешении на регистрацию Ольмо и Виктора: «К «Барсе» и «Реалу» применяются одни правила, а к простым смертным – другие»
1117 минут назад
Анчелотти и Флик сделали фото с трофеем перед финалом Суперкубка Испании
936 минут назадФото
Владимир Быстров: «Нам сказали отдать судьям премиальные, чтобы они судили честно. Что за матч? Догадаться несложно – я играл не во многих командах»
2944 минуты назад
«Ювентус» предлагал 35 млн евро за Араухо, «Барса» хочет 70-80 млн. Каталонцы уверены, что защитник хочет уйти
36сегодня, 11:23
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Боруссии» Менхенгладбах, «Айнтрахт» в гостях у «Санкт-Паули»
33сегодня, 11:15
Флик о дисквалификации Винисиуса: «Хорошо, что он сыграет в Суперкубке. Этот турнир отличается от других, так что все в порядке»
13сегодня, 11:06
Надо успеть зарубиться в Аэрофутбол. Праздники-то уже кончились!
сегодня, 11:00Спецпроект
Силкин о Захаряне: «Переход в «Сосьедад» – ошибка, тут сыграли роль агенты. Кто-то заработал на трансфере, а пацан не играет»
18сегодня, 10:58
«Барсе» интересен Исак – его ценят выше, чем Дьокереша. Клуб следит за Леау, Луисом Диасом и Рэшфордом
66сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев допустил, что заявления Федорищева о коррупции в судействе «спустят на тормозах»: «Мы же в России живем, поэтому все что угодно может быть. Ждем продолжения банкета»
13 минуты назад
Александр Мостовой: «На место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же. Если сам хочет уйти, то почему нет?»
8 минут назад
«Ливерпуль» – «Аккрингтон». Трент, Жота, Нуньес играют. Онлайн-трансляция
111 минут назадLive
«Бавария» отдаст Ибрагимовича в аренду «Лацио» с правом выкупа за 8-10 млн евро. Римляне будут платить зарплату Арийону
231 минуту назад
«Наполи» отдал Фолоруншо «Фиорентине» в аренду с правом выкупа за 8 млн евро
53 минуты назадФото
Бензема не планирует завершать карьеру: «Мое тело в порядке. Хочу взять трофей с «Аль-Иттихадом»
158 минут назад
Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Бенфики». Прямая трансляция на Спортсе’’ в 22:45, комментировать будут Лукомский и Юран
2сегодня, 10:20
Воспитанник «Спартака» Крашевский перешел в «Пари НН», у красно-белых есть 20% от суммы перепродажи. Зарплата игрока – 500 тысяч рублей в месяц
6сегодня, 09:58Фото
«Боруссии» интересен Инасиу. «Спортинг» хочет 35+ млн евро за защитника – это слишком дорого для дортмундцев
3сегодня, 09:41
Александр Тарханов: «Вряд ли Угальде интересуются топ-клубы Европы, РПЛ редко кто смотрит. Это раздувают агенты, чтобы продлить контракт со «Спартаком» на улучшенных условиях»
21сегодня, 09:15
Рекомендуем