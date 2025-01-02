Глушаков об отстранении России: «Будет замечательно вернуться к европейским турнирам. Не знаю, скучают ли без нас, но результаты неплохие были»
– Не так давно президент РФС Александр Дюков сказал, что есть надежда на возвращение нашего футбола на международную арену в 2025 году. Верите в это?
– Я верю. Будет замечательно, если это произойдет, и Россия вернется к европейским турнирам. Если честно, надеялся, что это чуть раньше случится.
– Вам не кажется, что европейским странам безразлично наше отсутствие?
– Я с ними не общаюсь. Не знаю, скучают ли они без нас. Может, им чего-то не хватает.
– В других видах спорта, где наши спортсмены были лидерами, все понятно, а в футболе грандиозных результатов не было.
– Одно время не было, а когда-то и были. Команды у нас выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубки, довольно неплохие были результаты.
Да, бывало время спадов у сборной, хотя на чемпионате мира неплохо о себе заявили. Так что не сказал бы, что результатов не было, – сказал полузащитник «Химок».
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