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Глушаков об отстранении России: «Будет замечательно вернуться к европейским турнирам. Не знаю, скучают ли без нас, но результаты неплохие были»

Денис Глушаков надеется на скорое возвращение России в международный футбол.

– Не так давно президент РФС Александр Дюков сказал, что есть надежда на возвращение нашего футбола на международную арену в 2025 году. Верите в это?

– Я верю. Будет замечательно, если это произойдет, и Россия вернется к европейским турнирам. Если честно, надеялся, что это чуть раньше случится.

– Вам не кажется, что европейским странам безразлично наше отсутствие?

– Я с ними не общаюсь. Не знаю, скучают ли они без нас. Может, им чего-то не хватает.

– В других видах спорта, где наши спортсмены были лидерами, все понятно, а в футболе грандиозных результатов не было.

– Одно время не было, а когда-то и были. Команды у нас выигрывали Кубок УЕФА и Суперкубки, довольно неплохие были результаты.

Да, бывало время спадов у сборной, хотя на чемпионате мира неплохо о себе заявили. Так что не сказал бы, что результатов не было, – сказал полузащитник «Химок».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoДенис Глушаков
logoАлександр Дюков
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logoХимки
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logoСборная России по футболу
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