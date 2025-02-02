Газзаев о Дюкове во главе РФС: «Достойнейший президент. В условиях изоляции он сделал все возможное, чтобы российский футбол процветал»

Валерий Газзаев поддержал избрание Александра Дюкова президентом РФС.

В воскресенье в Москве состоялась внеочередная конференция РФС, на которой прошли выборы президента и членов исполкома организации. Дюков был единственным кандидатом на президентский пост, его избрали единогласно .

«Достойнейший президент Российского футбольного союза. 77 организаций выдвинули его, это говорит о большом доверии и о большой поддержке.

В условиях изоляции он сделал все возможное, чтобы российский футбол процветал.

Чего стоят Кубок России и национальный чемпионат, где целых шесть команд претендуют на чемпионство. Все матчи непроходные. Это говорит о том, что футбол в нашей стране развивается», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

Алаев о Дюкове во главе РФС: «Самый достойный кандидат. Рад, что его единогласно переизбрали»