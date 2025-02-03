Роналду обнял Дурана перед первой тренировкой колумбийца в «Аль-Насре»

Криштиану Роналду поприветствовал новичка «Аль-Насра».

«Аль-Наср » выложил видео, в котором показал прибытие Джона Дурана в расположение команды. Нападающий перешел в саудовский клуб из «Астон Виллы» за 77+13 млн евро.

Перед началом первой совместной тренировки 39-летний португалец обнял 21-летнего колумбийца в раздевалке команды.