Роналду о Мбаппе: «Я очень люблю его, и не только из-за того, что Криштиану был его кумиром. Он принесет много радости «Реалу»

Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к Килиану Мбаппе.

«Я очень люблю его, и не только из-за того, что в детстве он очень любил Криштиану Роналду, который был его кумиром.

Но я действительно считаю его выдающимся игроком, и он принесет много радости мадридскому «Реалу », – сказал нападающий «Аль-Насра » в интервью Эду Агирре.

Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: «Папа, он лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»