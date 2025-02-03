Роналду о Мбаппе: «Я очень люблю его, и не только из-за того, что Криштиану был его кумиром. Он принесет много радости «Реалу»
Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к Килиану Мбаппе.
«Я очень люблю его, и не только из-за того, что в детстве он очень любил Криштиану Роналду, который был его кумиром.
Но я действительно считаю его выдающимся игроком, и он принесет много радости мадридскому «Реалу», – сказал нападающий «Аль-Насра» в интервью Эду Агирре.
Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: «Папа, он лучше тебя». А я спрашиваю: «Кто забил больше голов?»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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