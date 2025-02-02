Ткачев о Елесине: «Он как Роналду. В поездке у него свой протеин, восстановительные таблетки, пилюли, роллы, компрессионные штаны. Режим расписан: что и как есть, когда отдыхать»

Владимир Ткачев рассказал, в чем Александр Елесин похож на Криштиану Роналду.

Ткачев отметил профессионализм защитника «Локомотива ».

«Саша Елесин внимателен к каждой детали. Он как Роналду . В поездку едет – у него с собой свой протеин, восстановительные таблетки, пилюли, роллы, компрессионные штаны. Режим у него расписан: что и как есть, когда отдыхать. Полная отдача на тренировках.

Саша – спортсмен элитного уровня», – сказал нападающий «Трактора ».

У Елесина 8 (1+7) очков в 45 матчах текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Елесин о безглютеновой диете: «В России всю жизнь ели макароны, и проблем не было. Если у тебя нет проблем, зачем их искать?»

Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом»