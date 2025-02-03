Роналду о Мбаппе: «Я бы научил его играть на позиции «девятки», если бы был в «Реале». На месте Килиана я бы играл примерно так, как играет Криштиану»
Криштиану Роналду высказался об игре Килиана Мбаппе на позиции центрфорварда.
«Позиция нападающего немного усложняет ситуацию для Мбаппе, потому что, на мой взгляд, он не знает, как играть на этой позиции... Дело не в том, что он не умеет, это не его позиция.
Если бы я был в «Реале», я бы научил его играть на позиции «девятки». Потому что [изначально] я не был центральным нападающим. Я привыкал играть на позиции нападающего. Раньше я играл на фланге, но люди об этом забывают.
Килиан не должен быть типичным нападающим. На его месте я бы играл примерно так, как Криштиану Роналду играет на позиции нападающего», – сказал португальский футболист в интервью Эду Агирре.
Роналду о Мбаппе: «Я очень люблю его, и не только из-за того, что Криштиану был его кумиром. Он принесет много радости «Реалу»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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