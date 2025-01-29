  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о «Спартаке»: «Загадка, зачем нужен Илич – травматичный молодой парень. Нет форвардов, кроме Угальде, качественных вингеров и крайних защитников. В этом направлении надо двигаться»
48

Генич о «Спартаке»: «Загадка, зачем нужен Илич – травматичный молодой парень. Нет форвардов, кроме Угальде, качественных вингеров и крайних защитников. В этом направлении надо двигаться»

Константин Генич поделился мнением о потенциальных трансферах «Спартака».

«Понятно, какие позиции нужно укреплять «Спартаку». Вопрос в том, кто будет заниматься трансферами. Если ими будет заниматься Деян Станкович, то у него сейчас карт‑бланш – руководство считает, что будет так, как он скажет. Интригует, какое слово скажет [спортивный директор] Франсис Кахигао.

Для меня большая загадка, зачем «Спартаку» нужен именно Илич. За исключением того, что он серб и что Станкович может согласовать трансфер через каких‑то своих людей по выгодной для клуба цене. Это травматичный молодой парень.

У «Спартака» есть проблемы с флангом обороны, команде явно не хватает вингеров. Как бы не был хорош Маркиньос, все‑таки результативных баллов у него не так много. Тео Бонгонда очень амплитудный игрок, в каких‑то матчах он может пропасть. На Хесуса Медину и Антона Зиньковского, как понимаю, не очень рассчитывают.

У «Спартака» нет нападающих, кроме Манфреда Угальде, нет качественных вингеров и крайних защитников. Именно в этом направлении надо двигаться, а не искать полузащитника в центр поля, где у Станковича достаточно неплохой выбор», – сказал комментатор «Матч ТВ».

Ваноли одобрил трансфер Илича в «Спартак». «Торино» получит 15 млн евро, хавбек подпишет контракт на 4 года (Sport24)

«Лацио» отказался от Илича из-за травматичности. Барони был заинтересован в хавбеке, но руководство клуба не захотело рисковать («СЭ»)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoИван Илич
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМанфред Угальде
logoТео Бонгонда
logoХесус Медина
logoМаркиньос Коста
logoФрансис Кахигао
logoМатч ТВ
logoКонстантин Генич
logoДеян Станкович
logoАнтон Зиньковский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если «Спартак» готов заплатить 20 млн евро за Илича, то с финансами у них все хорошо. Сейчас Иван не выглядит игроком, которого покупали за 17 млн». Экс-директор «Милана» Брайда о хавбеке «Торино»
2229 января, 13:53
«Спартак» ищет варианты для продажи Медины. Вингер не хочет покидать клуб (Metaratings)
7129 января, 10:21
«Спартак» и Илич согласовали условия контракта. Хавбеком «Торино» интересовался «Лацио» (Орацио Аккомандо)
16128 января, 17:20
«Спартак» консультируется с медицинским штабом «Торино» по травме Илича. Красно-белые после этого примут решение о трансфере (Metaratings)
6127 января, 18:55
Рекомендуем
Главные новости
Криштиану Роналду: «Иногда я преувеличиваю эмоции, но не собираюсь меняться. Дети упрекают меня за это. Отвечаю: «Папа такой, и все»
411 минут назад
Миенти Абена: «Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили»
412 минут назад
Ван дер Сар об Онана: «Ему нужно доверять, он прибавит. Андре может стать вратарем «МЮ» на долгое время»
616 минут назад
Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»
228 минут назад
Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
231 минуту назад
«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)
1641 минуту назад
«Почему я должен бояться «Зенита»? «Краснодар» не сильный? Я играю на высоком уровне». Кордоба о трансферах петербуржцев
1250 минут назад
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче», «Аякс», «Рома», «Сосьедад» и ПАОК узнают соперников. Начало – в 15:00
52 минуты назад
«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах
1259 минут назад
Криштиану Роналду: «Я ненавидел проигрывать и плакал от ярости с детства. Даже соседи называли меня плаксой. Я не идеален, но мало-помалу стал лучше»
46сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Факел» продал 30-летнего форварда Маркова «Уралу»
1 минуту назад
«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне
525 минут назад
Товарищеские матчи. «Химки» забили 6 голов «Черноморцу», «Рубин» сыграет с «Торпедо», «Ахмат» – с «Септември»
26 минут назад
«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом
235 минут назад
«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А
42 минуты назад
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»
259 минут назад
«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом
1сегодня, 09:12
«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника
9сегодня, 09:04
Радимов о «Спартаке» в РПЛ: «Если хотят бороться за первое место – надо думать об усилениях. Этих футболистов хватит, чтобы бороться за тройку»
2сегодня, 08:54
Аморим об ЛЕ: «МЮ» должен бороться за трофеи. Важно иметь время на тренировки, наладить связь. Так я лучше понимаю игроков, а они могут доказать, что способны победить кого угодно»
3сегодня, 08:43
Рекомендуем