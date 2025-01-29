Генич о «Спартаке»: «Загадка, зачем нужен Илич – травматичный молодой парень. Нет форвардов, кроме Угальде, качественных вингеров и крайних защитников. В этом направлении надо двигаться»

Константин Генич поделился мнением о потенциальных трансферах «Спартака».

«Понятно, какие позиции нужно укреплять «Спартаку ». Вопрос в том, кто будет заниматься трансферами. Если ими будет заниматься Деян Станкович , то у него сейчас карт‑бланш – руководство считает, что будет так, как он скажет. Интригует, какое слово скажет [спортивный директор] Франсис Кахигао .

Для меня большая загадка, зачем «Спартаку» нужен именно Илич. За исключением того, что он серб и что Станкович может согласовать трансфер через каких‑то своих людей по выгодной для клуба цене. Это травматичный молодой парень.

У «Спартака» есть проблемы с флангом обороны, команде явно не хватает вингеров. Как бы не был хорош Маркиньос, все‑таки результативных баллов у него не так много. Тео Бонгонда очень амплитудный игрок, в каких‑то матчах он может пропасть. На Хесуса Медину и Антона Зиньковского, как понимаю, не очень рассчитывают.

У «Спартака» нет нападающих, кроме Манфреда Угальде, нет качественных вингеров и крайних защитников. Именно в этом направлении надо двигаться, а не искать полузащитника в центр поля, где у Станковича достаточно неплохой выбор», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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