Ширко про Илича и «Спартак»: «Хрустальный» игрок с наличием травм, специфическим амплуа и небольшим процентом забитых мячей за сезон, на первый взгляд. Вопросы есть»
– Пишут, что Иван Илич из «Торино» также близок к переходу в «Спартак». Москвичи согласовали с ним контракт. Как оцените этот возможный трансфер?
– Судя по прессе, не знаю, насколько правильно его оценивали.
На первый взгляд, это «хрустальный» игрок с наличием травм, со специфическим амплуа и небольшим процентом забитых мячей за сезон.
Возможно, его полезность будет в чем-то другом. Посмотрим. Но вопросы есть.
– Вы сказали, что у него специфическое амплуа. Что это значит?
– Я так понимаю, что это футболист не совсем разыгрывающий, не совсем отбирающий мячи.
«Спартак» последние матчи играл с большим контролем, с хорошими атакующими действиями.
Я сильно не следил за Иличем, но, судя по его амплуа, он игрок, который неплохо сможет выйти из-под прессинга, но не более того. Сможет доставить мяч к штрафной немножко за центр, при этом не разрушая атаки.
Это не «собака», которая будет все выгрызать. Плюс у него высокий травматизм. Учитывая, что Ивану 23 года, такой травматизм вызывает большие опасения, – сказал бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий