Ширко про Илича и «Спартак»: «Хрустальный» игрок с наличием травм, специфическим амплуа и небольшим процентом забитых мячей за сезон, на первый взгляд. Вопросы есть»

Александр Ширко оценил возможный переход Ивана Илича в «Спартак».

– Пишут, что Иван Илич из «Торино» также близок к переходу в «Спартак». Москвичи согласовали с ним контракт. Как оцените этот возможный трансфер?

– Судя по прессе, не знаю, насколько правильно его оценивали.

На первый взгляд, это «хрустальный» игрок с наличием травм, со специфическим амплуа и небольшим процентом забитых мячей за сезон.

Возможно, его полезность будет в чем-то другом. Посмотрим. Но вопросы есть.

– Вы сказали, что у него специфическое амплуа. Что это значит?

– Я так понимаю, что это футболист не совсем разыгрывающий, не совсем отбирающий мячи.

«Спартак» последние матчи играл с большим контролем, с хорошими атакующими действиями.

Я сильно не следил за Иличем, но, судя по его амплуа, он игрок, который неплохо сможет выйти из-под прессинга, но не более того. Сможет доставить мяч к штрафной немножко за центр, при этом не разрушая атаки.

Это не «собака», которая будет все выгрызать. Плюс у него высокий травматизм. Учитывая, что Ивану 23 года, такой травматизм вызывает большие опасения, – сказал бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко .