Ханс-Дитер Флик: «Барсе» нужно вернуться к победной серии, чтобы давить на «Реал». 7 очков – непросто, но мы будем бороться»

Ханси Флик заявил, что «Барселона» продолжит бороться за чемпионство в Ла Лиге.

«Нам нужно вернуться к победной серии, чтобы сохранять давление на «Реал». Семь очков – нелегко, но мы будем продолжать бороться.

Что касается игры с «Алавесом », если мы просядем хотя бы на 5-10%, то не выиграем, потому что они борются за то, чтобы остаться в лиге.

Мы должны с первых минут показать, что выкладываемся на 100%», – сказал главный тренер «Барсы».