Ханс-Дитер Флик: «Барсе» нужно вернуться к победной серии, чтобы давить на «Реал». 7 очков – непросто, но мы будем бороться»
Ханси Флик заявил, что «Барселона» продолжит бороться за чемпионство в Ла Лиге.
«Нам нужно вернуться к победной серии, чтобы сохранять давление на «Реал». Семь очков – нелегко, но мы будем продолжать бороться.
Что касается игры с «Алавесом», если мы просядем хотя бы на 5-10%, то не выиграем, потому что они борются за то, чтобы остаться в лиге.
Мы должны с первых минут показать, что выкладываемся на 100%», – сказал главный тренер «Барсы».
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
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