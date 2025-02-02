Флик про 1:0 с «Алавесом»: «Тяжелый матч, соперник хорошо защищался. Важные три очка, учитывая поражение «Реала»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Алавесом» (1:0).
«Это был тяжелый матч, в котором пришлось много работать. Очень важно взять три очка, учитывая вчерашний результат «Реала» (0:1 с «Эспаньолом» – Спортс’‘).
Мы показали игрокам зоны, которые нужно было атаковать, чтобы найти лучшие позиции для ударов. Второй тайм был намного лучше. Я очень рад за команду. Мы пытались забить, и это было нелегко, потому что соперник очень хорошо защищался.
Гави хотел продолжить игру, но решение было за врачом, а не за мной или игроком.
[Ламин Ямаль] показал, на что он способен. Мы увидели очень хорошую версию, и очень хорошо, что Ламин в нашей команде», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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