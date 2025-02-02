У «Барселоны» 7 побед и 2 ничьих в 2025 году. Поражений нет больше месяца – после 1:2 с «Атлетико»

«Барселона» продлила серию без поражений до 9 матчей.

Команда Ханси Флика одержала победу над «Алавесом » (1:0) в 22-м туре Ла Лиги.

В последний раз каталонцы уступали 21 декабря – «Атлетико» (1:2) в Ла Лиге . С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих во всех турнирах.

6 февраля «Барселона » на выезде сыграет с «Валенсией».