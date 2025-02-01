Криштиану Роналду посетил UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде
Криштиану Роналду в Эр-Рияде пришел посмотреть UFC Fight Night 250.
Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду смотрит бои с главой Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль эш-Шейхом.
Изображение: кадр из трансляции ESPN
Шара Буллет обратился к Роналду: «Ты сильно мотивировал меня. Жду на моем бое 1 февраля»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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