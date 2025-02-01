Морган о визите к Роналду: «Закончил поездку в Саудовскую Аравию встречей с лучшим футболистом в истории. Он предложил сыграть в падел, но я сказал, что не хочу унижать его 🤣»

Пирс Морган высказался о встрече с Криштиану Роналду.

Вчера нападающий саудовского «Аль-Насра » выложил фотографию с британским телеведущим: «Всегда здорово встретиться с моим хорошим другом».

«Я закончил свою поездку в Саудовскую Аравию так же, как и начал ее: встречей с лучшим футболистом в истории, моим хорошим приятелем Криштиану

– на этот раз в его замечательном доме в Эр-Рияде.

Он предложил мне сыграть в падел, но я сказал, что не хочу унижать его своим атлетизмом мирового класса... 🤣» – написал Морган .

Напомним, в 2022 году Роналду дал скандальное интервью Моргану, в котором раскритиковал «Манчестер Юнайтед», заявив, что клуб не развивался с 2009 года, а руководство и тренер Эрик тен Хаг не уважали его. Это привело к расторжению контракта с клубом и переходу Роналду в «Аль-Наср».

Фото: x.com/piersmorgan