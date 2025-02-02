Роналду допускает возвращение в «Реал»: «Может, что-то произойдет после завершения карьеры. В плане футбола там было лучшее время»

Криштиану Роналду не исключает возвращение в «Реал Мадрид».

«Возможно, что-то может произойти после того, как я завершу карьеру.

В «Реале » было лучшее время в плане футбола», – сказал 39-летний нападающий «Аль-Насра » в интервью Эдуардо Агирре, которое выйдет в эфир 3 февраля.