Роналду допускает возвращение в «Реал»: «Может, что-то произойдет после завершения карьеры. В плане футбола там было лучшее время»
Криштиану Роналду не исключает возвращение в «Реал Мадрид».
«Возможно, что-то может произойти после того, как я завершу карьеру.
В «Реале» было лучшее время в плане футбола», – сказал 39-летний нападающий «Аль-Насра» в интервью Эдуардо Агирре, которое выйдет в эфир 3 февраля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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