Пеп о праздновании Льюиса-Скелли в стиле Холанда: «О, я не видел этого. Это хорошо, хорошо»
Пеп Гвардиола отреагировал на празднования игроков «Арсенала» в матче с «Сити».
Вчера «канониры» разгромили «горожан» (5:1) в 24-м туре АПЛ. Майлз Льюис-Скелли отпраздновал 3-й гол лондонцев в стиле Эрлинга Холанда, сев на газон по-турецки и закрыв глаза.
– О, я не видел этого. Они так сделали? Это хорошо, это хорошо. Они скопировали празднование Холанда?
– Льюис-Скелли.
– А, да…
– И еще Габриэл [крикнул что-то] Холанду после их первого гола.
– А, это хорошо, это хорошо, – повторил главный тренер «Манчестер Сити».
«Арсенал» весь матч издевался над Холандом – особенно 18-летний воспитанник. Чем заслужил?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер BBC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем