Пеп о праздновании Льюиса-Скелли в стиле Холанда: «О, я не видел этого. Это хорошо, хорошо»

Пеп Гвардиола отреагировал на празднования игроков «Арсенала» в матче с «Сити».

Вчера «канониры» разгромили «горожан» (5:1) в 24-м туре АПЛ . Майлз Льюис-Скелли отпраздновал 3-й гол лондонцев в стиле Эрлинга Холанда , сев на газон по-турецки и закрыв глаза.

– О, я не видел этого. Они так сделали? Это хорошо, это хорошо. Они скопировали празднование Холанда?

– Льюис-Скелли.

– А, да…

– И еще Габриэл [крикнул что-то] Холанду после их первого гола.

– А, это хорошо, это хорошо, – повторил главный тренер «Манчестер Сити ».

«Арсенал» весь матч издевался над Холандом – особенно 18-летний воспитанник. Чем заслужил?