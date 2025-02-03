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Пеп о праздновании Льюиса-Скелли в стиле Холанда: «О, я не видел этого. Это хорошо, хорошо»

Пеп Гвардиола отреагировал на празднования игроков «Арсенала» в матче с «Сити».

Вчера «канониры» разгромили «горожан» (5:1) в 24-м туре АПЛ. Майлз Льюис-Скелли отпраздновал 3-й гол лондонцев в стиле Эрлинга Холанда, сев на газон по-турецки и закрыв глаза.

– О, я не видел этого. Они так сделали? Это хорошо, это хорошо. Они скопировали празднование Холанда?

– Льюис-Скелли.

– А, да…

– И еще Габриэл [крикнул что-то] Холанду после их первого гола.

– А, это хорошо, это хорошо, – повторил главный тренер «Манчестер Сити».

«Арсенал» весь матч издевался над Холандом – особенно 18-летний воспитанник. Чем заслужил?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер BBC Sport
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМайлз Льюис-Скелли
logoЭрлинг Холанд
logoГабриэл Магальяэс
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