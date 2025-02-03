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Артета о 5:1 с «Ман Сити»: «Второй гол «Арсенала» был поворотным моментом в эмоциональном плане. Мы стали намного лучше контролировать игру и доминировать в определенных зонах»

Микель Артета высказался о моментах, повлиявших на разгром «Манчестер Сити».

«Арсенал» одержал победу над «горожанами» (5:1) в 24-м туре АПЛ

Мартин Эдегор открыл счет на 2-й минуте матча, Эрлинг Холанд на 55-й сравнял счет. Томас Парти через минуту вновь вывел «канониров» вперед. Майлз Льюис-Скелли забил на 62-й, после чего за «Арсенал» также забили Кай Хавертц и Итан Нванери.

– Пеп сказал, что третий гол действительно убил их, но, если бы Томас Парти не забил второй гол так быстро после их возвращения [в игру], игра могла бы быть совсем другой.

– Да, это еще одна вещь, которая пошла нам на пользу, потому что, думаю, это был поворотный момент в эмоциональном плане. Мы отреагировали столь быстро, нам немного повезло в этом эпизоде, и это также задало тон команде, чтобы выиграть матч.

И после этого команда вышла на другой уровень: возросла уверенность, они начали контролировать игру намного лучше и намного лучше доминировать в определенных зонах, и тогда мы взяли и выиграли, – сказал главный тренер «Арсенала».

Артета про 5:1 с «Ман Сити»: «Чтобы победить «горожан» так, как «Арсенал», многое должно сложиться в вашу пользу. Мы играли храбро и агрессивно, в некоторых ситуациях нам повезло»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football.London
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoТомас Парти
logoПеп Гвардиола
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