Гвардиола об 1:5 с «Арсеналом»: «Могли забить на три гола больше. Сожалею лишь о последних 25 минутах – мы провели очень хороший матч, но так завершать игру нельзя»

Пеп Гвардиола высказался после разгрома от «Арсенала».

«Манчестер Сити» проиграл «канонирам» со счетом 1:5 в 24-м туре АПЛ .

«Сожалею лишь о последних 25 минутах, мы забыли, что нужно делать, что мы делали 65-70 минут. Конечно, это трудное начало матча на этом стадионе, против этой команды (Мартин Эдегор открыл счет на 2-й минуте – Спортс’‘), подобное случалось много раз в этом сезоне.

Но через 10-15 минут, думаю, мы собрались и играли очень, очень, очень, очень хорошо, при 1:1 мы оставались в игре. Затем был рикошет и третий гол. Однако после этого в обороне мы продолжали делать то, что требуется, были более терпеливы. Но когда ты так играешь, при счете 3:1 сопернику комфортно, приходится сложнее. Я сожалею о последних 15-20 минутах, в остальном это была очень хороший матч с нашей стороны. Это трудно понять, зная счет, но так я чувствую.

Это происходит весь сезон, мы отдаем слишком многое, понимая, что так не должно происходить, но это случается. Но мы хорошо отреагировали, качественно защищались, а затем представляли угрозу с мячом. К сожалению, мы пропустили после рикошета и в других моментах.

Это нужно преодолеть, нельзя терять контроль, [матч] идет 90-95 минут. Завершать игру так, как это сделали мы, нельзя. Мы могли забить на три гола больше, но команда должна сохранять стабильность, что бы ни происходило», – отметил главный тренер «Манчестер Сити ».