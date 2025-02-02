Льюис-Скелли в стиле Холанда отпраздновал гол в ворота «Ман Сити». Хавбек «Арсенала» мог пропустить игру из-за удаления в матче с «Вулвс»
Майлз Льюис-Скелли отпраздновал гол в ворота «Ман Сити» в стиле Эрлинга Холанда.
18-летний полузащитник «Арсенала» впервые забил за основную команду после паса Деклана Райса на 62-й минуте матча 24-го тура АПЛ.
Льюис-Скелли отпраздновал гол в стиле Эрлинга Холанда, сев на газон по-турецки и закрыв глаза.
Напомним, Льюис-Скелли мог пропустить сегодняшний матч из-за красной карточки, полученной в матче с «Вулверхэмптоном» в предыдущем туре. После апелляции «Арсенала» наложенная на хавбека трехматчевая дисквалицикация была отменена.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (4:1, второй тайм).
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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