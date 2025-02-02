Льюис-Скелли в стиле Холанда отпраздновал гол в ворота «Ман Сити». Хавбек «Арсенала» мог пропустить игру из-за удаления в матче с «Вулвс»

Майлз Льюис-Скелли отпраздновал гол в ворота «Ман Сити» в стиле Эрлинга Холанда.

18-летний полузащитник «Арсенала» впервые забил за основную команду после паса Деклана Райса на 62-й минуте матча 24-го тура АПЛ .

Льюис-Скелли отпраздновал гол в стиле Эрлинга Холанда , сев на газон по-турецки и закрыв глаза.

Напомним, Льюис-Скелли мог пропустить сегодняшний матч из-за красной карточки, полученной в матче с «Вулверхэмптоном» в предыдущем туре. После апелляции «Арсенала » наложенная на хавбека трехматчевая дисквалицикация была отменена .

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры (4:1, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции Sky Sports