«Арсенал» может подписать Теля сегодня. «Бавария» предпочтет постоянный трансфер форварда или аренду с обязательством выкупа (Sky Sports)

«Арсенал» может попробовать подписать Матиса Теля.

После переговоров этой зимой нападающий «Баварии» не перешел в «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Sky Sports, «Арсенал» будет работать до самого закрытия трансферного окна, чтобы попытаться улучшить состав. Нападающий остается приоритетом клуба, но Микель Артета настаивает, что это должен быть правильный игрок.

Интерес к Телю сохраняется, клубы открыты для обсуждения. Однако Матис – один из многих кандидатов, рассматриваемых лондонцами.

«Бавария », в свою очередь, позволит ему уйти, но предпочтет постоянную сделку или же аренду с обязательством выкупа.

Сохраняется вероятность, что «Арсенал » не подпишет никого в последний день и вернется к своим планам летом, подчеркивает Sky Sports.

В этом сезоне Тель провел 8 матчей в Бундеслиге, отметившись одной голевой передачей. Подробная статистика 19-летнего форварда доступна по ссылке .