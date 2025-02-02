«Арсенал» и «МЮ» на связи с Телем. Игрок может покинуть «Баварию»
Матис Тель может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Фабрицио Романо, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» находятся на связи с футболистом «Баварии».
Отмечается, что Криштиану Роналду, игравший за «МЮ», и Анри, выступавший за «Арсенал», – два кумира Теля.
Матис может покинуть «Баварию» в ближайшее время. Окончательное решение ожидается.
В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 8 матчей в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем