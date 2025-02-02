«Арсенал» и «МЮ» на связи с Телем. Игрок может покинуть «Баварию»

Матис Тель может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Фабрицио Романо, «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед » находятся на связи с футболистом «Баварии».

Отмечается, что Криштиану Роналду, игравший за «МЮ», и Анри, выступавший за «Арсенал », – два кумира Теля.

Матис может покинуть «Баварию» в ближайшее время. Окончательное решение ожидается.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел 8 матчей в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу.