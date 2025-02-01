Тель заинтересован в переходе в «МЮ». Однако «Юнайтед» не готов платить 60 млн евро, аренда с выкупом может стать компромиссом

Матис Тель заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».

Тренер Рубен Аморим является большим поклонником игрока «Баварии».

Однако «МЮ » не готовы платить столько же, сколько «Тоттенхэм», а именно 60 млн евро. Аренда с правом выкупа может стать компромиссом.

В этом сезоне Тель сыграл 8 матчей в Бундеслиге и сделал одну передачу, проводя на поле в среднем 31 минуту.