Тель заинтересован в переходе в «МЮ». Однако «Юнайтед» не готов платить 60 млн евро, аренда с выкупом может стать компромиссом
Матис Тель заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед».
Тренер Рубен Аморим является большим поклонником игрока «Баварии».
Однако «МЮ» не готовы платить столько же, сколько «Тоттенхэм», а именно 60 млн евро. Аренда с правом выкупа может стать компромиссом.
В этом сезоне Тель сыграл 8 матчей в Бундеслиге и сделал одну передачу, проводя на поле в среднем 31 минуту.
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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