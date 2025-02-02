Тель не перейдет в «МЮ», «Бавария» отклонила все предложения об аренде. Мюнхенцы предпочитают продать форварда
Матис Тель не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
По данным журналиста Бена Джейкобса, «Бавария» отклонила два предложения «МЮ» по 19-летнему нападающему, и на данный момент трансфер практически невозможен. Манкунианцы рассматривают различные варианты в качестве альтернативы, в частности, подписание Кристофера Нкунку.
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что в подписании Теля по-прежнему заинтересован «Арсенал» и ряд других клубов.
Как отмечает Bayern&Germany со ссылкой на L’Equipe, «Бавария» настаивала на полноценном трансфере Теля, в то время как «МЮ» предлагал аренду с опцией выкупа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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