Тель не перейдет в «МЮ», «Бавария» отклонила все предложения об аренде. Мюнхенцы предпочитают продать форварда

Матис Тель не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Бавария» отклонила два предложения «МЮ » по 19-летнему нападающему, и на данный момент трансфер практически невозможен. Манкунианцы рассматривают различные варианты в качестве альтернативы, в частности, подписание Кристофера Нкунку.

Журналист Флориан Плеттенберг сообщает , что в подписании Теля по-прежнему заинтересован «Арсенал» и ряд других клубов.

Как отмечает Bayern&Germany со ссылкой на L’Equipe, «Бавария» настаивала на полноценном трансфере Теля, в то время как «МЮ» предлагал аренду с опцией выкупа.