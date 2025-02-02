«МЮ» сделал предложение «Баварии» об аренде Теля. Клубы продолжат переговоры

«МЮ» сделал предложение «Баварии» об аренде Матиса Теля.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

На данный момент клубы не пришли к соглашению, но планируют продолжать переговоры.

Ранее стало известно , что Тель также интересен «Арсеналу». 19-летний форвард отказался переходить в «Тоттенхэм» за 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Тель провел 8 матчей в Бундеслиге и сделал одну голевую передачу. Подробную статистику нападающего можно найти здесь .