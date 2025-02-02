«МЮ» сделал предложение «Баварии» об аренде Теля. Клубы продолжат переговоры
«МЮ» сделал предложение «Баварии» об аренде Матиса Теля.
Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
На данный момент клубы не пришли к соглашению, но планируют продолжать переговоры.
Ранее стало известно, что Тель также интересен «Арсеналу». 19-летний форвард отказался переходить в «Тоттенхэм» за 60 млн евро.
В нынешнем сезоне Тель провел 8 матчей в Бундеслиге и сделал одну голевую передачу. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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