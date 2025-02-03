Шунин о будущем: «Не будет подходящего предложения в межсезонье – завершу карьеру»

Антон Шунин допустил завершение игровой карьеры в этом году.

«Если не будет подходящего предложения в это межсезонье, объявлю о завершении карьеры. Время идет – нужно либо продолжать играть, либо заканчивать и заниматься новыми проектами.

Я буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе – «Динамо». Когда начинал, я мог только мечтать об этом. Если все так и останется, это точно не худший вариант», – сказал 38-летний бывший вратарь «Динамо ».