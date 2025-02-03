Шунин о будущем: «Не будет подходящего предложения в межсезонье – завершу карьеру»
Антон Шунин допустил завершение игровой карьеры в этом году.
«Если не будет подходящего предложения в это межсезонье, объявлю о завершении карьеры. Время идет – нужно либо продолжать играть, либо заканчивать и заниматься новыми проектами.
Я буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе – «Динамо». Когда начинал, я мог только мечтать об этом. Если все так и останется, это точно не худший вариант», – сказал 38-летний бывший вратарь «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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