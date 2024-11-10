Антон Шунин: «Овечкин сказал, что обязательно побьет рекорд Гретцки. Мотивация у него запредельная»

Антон Шунин уверен, что Александр Овечкин установит рекорд НХЛ по голам.

– Я слежу за тем, сколько ему осталось до рекорда Гретцки . В остальном хоккей не сильно смотрю.

К Саше у меня отличное отношение, отдыхали вместе недавно.

– Побьет ли он рекорд в этом сезоне?

– Не знаю, в этом ли, но побьет точно. Я это точно знаю.

Наверное, как и многие люди, я задавал ему этот вопрос, и он сказал, что обязательно сделает это и добьется своей цели. Мотивация у него точно запредельная, – сказал бывший футболист «Динамо».