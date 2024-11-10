Антон Шунин: «Овечкин сказал, что обязательно побьет рекорд Гретцки. Мотивация у него запредельная»
Антон Шунин уверен, что Александр Овечкин установит рекорд НХЛ по голам.
– Я слежу за тем, сколько ему осталось до рекорда Гретцки. В остальном хоккей не сильно смотрю.
К Саше у меня отличное отношение, отдыхали вместе недавно.
– Побьет ли он рекорд в этом сезоне?
– Не знаю, в этом ли, но побьет точно. Я это точно знаю.
Наверное, как и многие люди, я задавал ему этот вопрос, и он сказал, что обязательно сделает это и добьется своей цели. Мотивация у него точно запредельная, – сказал бывший футболист «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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