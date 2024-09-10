Шунин о феврале 2022-го: «Сразу стал думать о близких – у меня мама из Одессы, бабушки там живут. У них все нормально, но было непросто»

Антон Шунин рассказал, какие чувства испытал в феврале 2022 года.

«Помню, в феврале 2022-го мы были на сборах в Турции. Когда все началось, я сразу стал думать о близких.

У меня мама из Одессы, бабушки там живут. У них все нормально, но было непросто», – сказал бывший вратарь «Динамо».

«Некоторым игрокам «Динамо» пришли повестки, когда началась мобилизация. Никто не понимал, что делать». Шунин о 2022-м