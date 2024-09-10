Шунин о феврале 2022-го: «Сразу стал думать о близких – у меня мама из Одессы, бабушки там живут. У них все нормально, но было непросто»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Политика Чемпионат.com Футбол

Антон Шунин рассказал, какие чувства испытал в феврале 2022 года.

«Помню, в феврале 2022-го мы были на сборах в Турции. Когда все началось, я сразу стал думать о близких.

У меня мама из Одессы, бабушки там живут. У них все нормально, но было непросто», – сказал бывший вратарь «Динамо». 

«Некоторым игрокам «Динамо» пришли повестки, когда началась мобилизация. Никто не понимал, что делать». Шунин о 2022-м

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
«Непросто» распростронилось уже до Раменского. А до февраля 22-года в нашей стране нигде этого "непросто" не было.
+14
-1
+13
Заговорил, как закончил карьеру...
+5
-1
+4
Вчера же выкладывали,о##ни?!)))))))
0
0
0
Ответ Александр Половинкин
Заговорил, как закончил карьеру...
О чем он заговорил? Всё обтекаемо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий