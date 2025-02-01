Рэшфорд попрощался с партнерами по «МЮ» перед трансфером в «Астон Виллу» (Daily Mail)

В «Манчестер Юнайтед» уже знают, что Маркус Рэшфорд уходит.

Сообщалось , что нападающий согласовал условия трансфера с «Астон Виллой », а клубы обсуждают пункт о выкупе футболиста.

По данным Daily Mail, 27-летний англичанин сегодня уже попрощался с партнерами по команде, а также тренерами и персоналом.

Ожидается, что сделка будет заключена в течение ближайших суток.