Рэшфорд попрощался с партнерами по «МЮ» перед трансфером в «Астон Виллу» (Daily Mail)
В «Манчестер Юнайтед» уже знают, что Маркус Рэшфорд уходит.
Сообщалось, что нападающий согласовал условия трансфера с «Астон Виллой», а клубы обсуждают пункт о выкупе футболиста.
По данным Daily Mail, 27-летний англичанин сегодня уже попрощался с партнерами по команде, а также тренерами и персоналом.
Ожидается, что сделка будет заключена в течение ближайших суток.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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