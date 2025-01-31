Руни о Рэшфорде: «Он уже не тот, Маркусу нужно покинуть «МЮ» ради нового начала. Тренер публично говорит, что ты неправильно тренируешься, – это безумие»

Уэйн Руни считает, что Маркусу Рэшфорду нужно покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Я разговаривал с Маркусом пару раз и поделился с ним своими мыслями и чувствами о том, что ему нужно покинуть клуб, потому что, что бы ни происходило в его жизни и в «Манчестер Юнайтед », он уже не тот.

Ему нужно покинуть клуб ради нового начала. Тот факт, что твой тренер публично говорит, что ты неправильно тренируешься, – это безумие», – сказал бывший нападающий манкунианцев в подкасте Stick to Football.

Руни о Рэшфорде: «Он занимался на базе «МЮ» там, где проходили родители, которые привезли детей на игры. Я думал, как Маркусу должно быть неловко»