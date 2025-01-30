Невилл о словах Аморима про Рэшфорда: «Он хотел привлечь внимание к Маркусу, чтобы избавиться от него, вероятно. Это и бизнес-ход, и честность одновременно»

Гари Невилл оценил слова Рубена Аморима о Маркусе Рэшфорде.

Вингер «МЮ» не попадает в заявку команды седьмой матч подряд. Ранее Аморим упрекнул англичанина в том, что он недостаточно выкладывается на тренировках.

Перед игрой с ФКСБ главный тренер «МЮ», отвечая на вопрос о Рэшфорде, заявил : «Я не стал бы брать в состав никого, кто не показывает максимум».

«Я знаю, что Рубен Аморим честен, думаю, он рассчитывает получить деньги за Маркуса Рэшфорда . Он сказал это, вероятно, чтобы привлечь внимание к нему и избавиться от него.

Вероятно, клуб просит Маркуса согласиться на снижение зарплаты при уходе, потому что они не хотят платить ее часть, а новый клуб вряд ли сможет платить ему столько же.

Так что, подозреваю, это жесткий удар по нему, чтобы дать понять: у него здесь нет будущего, нам нужно, чтобы он ушел. Думаю, это и бизнес-ход, и честность одновременно», – сказал бывший защитник «МЮ ».