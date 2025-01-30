«Астон Вилла» направила запрос в «Баварию» по Телю. Мюнхенцы хотят получить 50-60 евро в случае продажи форварда
«Астон Вилла» включилась в борьбу за Матиса Теля.
По данным журналиста Фабриса Хокинса, клуб из Бирмингема проявляет интерес к нападающему «Баварии» на фоне продажи в «Аль-Наср» Джона Дурана. Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию, сообщая, что «Астон Вилла» уже сделала запрос в «Баварию» об условиях возможного трансфера.
В случае полноценной продажи Теля «Бавария» рассчитывает получить 50-60 миллионов евро. 19-летний форвард также интересен «Тоттенхэму», «МЮ» и «Арсеналу» – всего в борьбе за игрока участвуют 7 клубов.
Ранее стало известно о решении Теля покинуть «Баварию», так как игрок хочет получать больше игрового времени. В текущем сезоне Бундеслиги Тель сыграл 8 матчей и отметился только одной результативной передачей – подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Фабриса Хокинса
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