«МЮ» проиграл 5 из 6 последних матчей АПЛ на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» потерпел очередное домашнее поражение в АПЛ.
Команда Рубена Аморима уступила «Кристал Пэлас» (0:2) в 24-м туре.
В этом сезоне манкунианцы провели 13 игр на «Олд Траффорд» в чемпионате и проиграли 7 из них. Также они одержали 5 побед и один раз сыграли вничью.
Из 6 последних матчей в АПЛ на своем поле «МЮ» проиграл 5.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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