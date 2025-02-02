«МЮ» проиграл 5 из 6 последних матчей АПЛ на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» потерпел очередное домашнее поражение в АПЛ.

Команда Рубена Аморима уступила «Кристал Пэлас » (0:2) в 24-м туре.

В этом сезоне манкунианцы провели 13 игр на «Олд Траффорд » в чемпионате и проиграли 7 из них. Также они одержали 5 побед и один раз сыграли вничью.

Из 6 последних матчей в АПЛ на своем поле «МЮ » проиграл 5.